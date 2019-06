Governo: Gasparri, ‘archiviarlo per difendere l’Italia’

Roma, 30 giu. (AdnKronos) – “Il governo mette in fuga investitori stranieri a Taranto e investitori italiani altrove, continua a non far pagare le tasse alle multinazionali della rete di cui è servo, cerca di eludere il confronto in sede europea approfittando del caos che accompagna la nascita delle nuova Commissione, ma i conti pubblici restano critici e l’andamento dell’economia reale è catastrofico. Archiviare questo governo vuol dire difendere la Repubblica. Sono degli incapaci che parlano di tagli di tasse che non ci saranno e che stanno mettendo a repentaglio il futuro della nostra nazione”. Lo dichiara il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.