PROVINCIA ‘FORESTAZIONE AL COLLASSO, REGIONE ASSEGNI RISORSE’ 

“La situazione in cui versano l’anticendio boschivo ed il comparto della forestazione è

insostenibile ed è sull’orlo del collasso. La Regione Campania ha omesso di effettuare il riparto delle risorse finanziarie sul territorio e, di fatto, è impossibile avviare il Piano antincendio

2019. In più si registrano enormi ritardi per il pagamento delle competenze professionali agli operai e agli addetti amministrativi. La situazione attuale, portata a conoscenza del prefetto di Benevento, impone un’azione politico-istituzionale nei confronti della Regione Campania affinché provveda”. E’ l’incipit della nota diramata dalla Provincia di Benevento a margine della riunione sull’anticendio boschivo, servizio in grande difficoltà per la mancata attribuzione

dei fondi da parte della Regione Campania.

“E’ assolutamente necessario -conclude il comunicato- che la Regione

Campania provveda al riparto dei fondi stanziati con l’ultima delibera

regionale; che implementi le somme previste ad oggi perché sono del

tutto insufficienti rispetto alle necessità; ed infine, che emani

immediatamente le modalità operative per avviare le attività della

Forestazione e dell’Antincendio nelle more di assegnazione di risorse

sufficienti”. Alla riunione hanno partecipato: il presidente della

Provincia Antonio Di Maria, i tecnici Antonio Panarese e Michele

Orsillo; il presidente Zaccaria Spina per la Comunità Montana Fortore;

per la Comunità Montana Tammaro Titerno il presidente Clemente Di

Cerbo e per la Comunità Montana Taburno, il presidente Giacomo

Buonanno.