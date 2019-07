Conti pubblici: Castelli, ‘quadro positivo grazie a scelte forze politiche di governo’

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Il quadro dei conti pubblici del nostro Paese è positivo grazie alle scelte intraprese dalle forze politiche di questo Governo. Tutto questo senza toccare nessun programma di spesa così come impostato nei mesi scorsi. Non ci sarà nessuna procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, un ringraziamento per aver saputo rappresentare le ragioni del nostro Paese va al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria”. Così il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un post su Facebook.

L’Italia, sottolinea, “è un Paese solido, il modello economico che stiamo portando avanti coniuga crescita e stabilità economica e l’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di supportare la crescita con ulteriori investimenti. Andiamo avanti, ci attendono appuntamenti importanti, come la prossima Legge di Bilancio, che abbiamo già iniziato a scrivere”.