UNIVERSITA’: DALL’UNISANNIO UN PATTO DI SVILUPPO TRA TERRITORI E ATENEI DEL SUD =

L’Università del Sannio riflette su passato e futuro. La presentazione del bilancio sociale e del Piano strategico 2019/2021 dell’ateneo è stata un’occasione di riflessione

collettiva sui risultati formativi e di ricerca scientifica ottenuti,

sulla capacità di interazione con la comunità locale, nazionale e

internazionale, sugli interventi di miglioramento dell’azione

accademica e amministrativa. E in prospettiva futura è stata ribadita

l’idea di un progetto di coesione tra università del Mezzogiorno e

territori accumunati da simili condizioni sociali ed economiche. Con

questo intento, si sono confrontati a Palazzo San Domenico, il rettore

dell’Università del Sannio Filippo de Rossi, il presidente della Crui

e rettore dell’Università di Napoli Federico II Gaetano Manfredi, e

Antonio Felice Uricchio, componente del Consiglio direttivo Anvur, già

rettore dell’Università di Bari. Da Benevento è partita una

riflessione per capire dove deve andare l’università del Mezzogiorno

d’Italia.

“Non si può più parlare di confronto tra università – ha dichiarato il

prof Manfredi – ma di competizione tra sistemi territoriali. Negli

ultimi dieci anni gli atenei del Nord hanno attratto il 50% degli

iscritti italiani con una straordinaria perdita di risorse umane

soprattutto al Sud, incapace con il suo sistema produttivo di

valorizzare i laureati. Una politica universitaria non può quindi

prescindere dai territori e dal loro sviluppo”. Da Manfredi è arrivata

la proposta di fare sistema tra tre regioni del Meridione che insieme

hanno un numero di abitanti maggiore della Lombardia. Un asse tra enti

territoriali e università di Campania, Basilicata e Puglia per

richiamare investimenti, promuovere lo sviluppo e fermare l’emorragia

di capitale umano. In questa visione il Sannio e la sua università non

sarebbero più territorio interno e decentrato ma rappresenterebbero il

fulcro di un’area geografica estesa e dalle enormi potenzialità.