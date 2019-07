Serie B2. Olimpia Volley, tra i nuovi arrivi c’è anche Biscardi.

La giovanissima opposto ha vissuto le utlime due stagioni a Lamezia Terme tra B2 e B1.

Il lavoro della dirigenza dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino in vista del prossimo campionato di Serie B2 non conosce soste. La società del patron Campanile mette a segno un nuovo colpo di mercato. Alla corte del neo coach Francesco Eliseo dopo gli arrivi di Del Vaglio e Scalise, sempre da Lamezia Terme (B1), ecco giungere Laura Biscardi.

21enne di Castrovillari la Biscardi ha militato nelle ultime due stagioni in Calabria tra Serie B2 e B1 indossando la casacca del Lamezia. Opposto di categoria che sa abbinare potenza e qualità nella giocata ha ancora – vista l’età giovanissima – tantissime potenzialità inespresse e margini di crescita. La Biscardi vestirà, nella prossima stagione, la maglia numero 8 dell’Olimpia.

“Sono felice ed entusiasta per questa opportunità che mi è stata data – ha commentato il neo acquisto – e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo nuovo team. Torno in Campania motivata a fare bene sotto la guida di mister Eliseo, allenatore con cui intraprenderò il quarto campionato consecutivo. Ringrazio il presidente Antonio Campanile per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare”.

“Laura Biscardi – ha dichiarato il presidente Antonio Campanile – è una giocatrice giovane, ma con diversi campionati nazionali alle spalle. Lo scorso anno si è distinta a suon di ottime prestazioni a Lamezia, anche lei voluta fortemente da mister Eliseo, e crediamo di aver preso un opposto di grandi qualità che può migliorare ancora molto”.

Intanto nella tarda serata di ieri l’Olimpia ha chiuso l’ingaggio di una schiacciatrice di categoria superiore, un vero e proprio lusso per la categoria. Un colpo da novanta il cui nome sarà rivelato solo nelle prossime ore.