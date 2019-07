Martusciello a Mastella: Le candidature si concordano. Berlusconi non si fa condizionare  

“MASTELLA candidato alla Presidenza della Regione? Il centrodestra ha altre idee e altri percorsi. Se vuole farlo si accomodi ma non eleggerà nemmeno un consigliere. Il centrodestra ha vinto le ultime otto elezioni REGIONALI in Italia perche’ ha concordato e scelto i candidati

dopo riflessioni comuni tra i leader di partito”. E’ quanto afferma, in una nota, Fulvio MARTUSCIELLO, europarlamentare e dirigente nazionale di Forza Italia.

“Dinanzi a presunte fughe in avanti come era accaduto in ABRUZZO e in BASILICATA SALVINI Meloni e Berlusconi hanno tirato dritto e non si sono fatti condizionare. Hanno scelto l’

innovazione con le CANDIDATURE rivelatisi vincenti di Cirio, di Bardi o di MARSILIO. Avviarsi come si è avviato il marito della senatrice LONARDO significa non riconoscere la

leadership di Silvio Berlusconi”, conclude MARTUSCIELLO.