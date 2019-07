PUGLIANELLO, IANNOTTI: UNA MOSTRA PERMANENTE DI CERAMICHE CERRETESI A VILLA MARCHITTO

Per tutti i weekend estivi Villa Marchitto ospiterà una mostra permanente di ceramiche di Cerreto Sannita e San Lorenzello. Ad annunciarlo la consigliera delegata alla Cultura e al Turismo del Comune di Puglianello Raffaella Iannotti. “Un’installazione fissa, visitabile gratuitamente, da parte di chiunque lo ritenesse opportuno, che siano appassionati della materia o semplici curiosi. Si tratta di una grande opportunità – spiega la Iannotti – per apprezzare i migliori lavori mai realizzati dai maestri ceramisti della prestigiosa scuola. Non a caso, proprio i Marchitto, insieme con i Giustiniani e i Festa, formatisi presso la bottega di Nicolò Russo, sono tra i più validi esponenti della ceramica cerretese. La bellezza, i dettagli e le decorazioni dei manufatti tipici cerretesi rendono questa mostra unica nel suo genere ed è per questo che come Amministrazione abbiamo sostenuto l’idea di esposizione permanente di alcuni pezzi pregiati che siamo sicuri attireranno il pubblico interesse. Stiamo anche immaginando, in collaborazione con i vari ristoranti, agriturismi e osterie disseminate sul territorio comunale, di proporre agli avventori, prima o dopo cena, una visita guidata presso Villa Marchitto per ammirare la mostra che, tra l’altro, non ha impegnato alcuna spesa da parte dell’Ente”. Per l’occasione Villa Marchitto resterà aperta e la mostra fruibile tutti i venerdì, e dalle 20.00 alle 23.00. “Villa Marchitto è il degno palcoscenico per iniziative culturali di elevato spessore come questa – sottolinea il sindaco di Puglianello Francesco Maria Rubano – e posso assicurare che stiamo facendo fatica a calendarizzarle tutte perché sono davvero troppe. Ne abbiamo ancora tante in fase di organizzazione che scoprirete gradualmente nelle prossime settimane. Per tutta l’estate la struttura sarà teatro di raffinati eventi, come avevamo paventato in campagna elettorale. E’ la nostra casa della cultura, dell’arte del sapere e della scienza. Un laboratorio in continua evoluzione, punto di riferimento per tutta la Valle Telesina”.