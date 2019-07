DELOCALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@ A TELESE TERME

Approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per la delocalizzaziaone dell’ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme.

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha adottato oggi un provvedimento, assunto d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Telese Terme, che delocalizza l’intervento di ampliamento dal Viale Minieri al Viale Europa presso l’ex Campo sportivo.

Il provvedimento, che mobilita 4.999.533,64 Euro è stato finanziato con Decreto n.607 del Ministero dell’Istruzione dell’8 agosto 2017 ed è inserito nel Piano triennale della Regione Campania 2015/2017 di edilizia scolastica.

In origine, per la realizzazione dell’ampliamento si ipotizzava di insistere in Viale Minieri di Telese Terme; ma, successivamente, a seguito di Conferenza di Servizio appositamente convocata, veniva acclarata l’impossibilità di tale intervento perché nella zona non era consentita alcuna nuova edificazione.

Pertanto, si è reso necessario individuare con il Comune di Telese Terme una nuova area e, di conseguenza, rivedere il progetto originario del nuovo insediamento scolastico. Oggi tale processo viene dunque a conclusione dal punto di vista tecnico-formale con la delibera approvata dal Presidente Di Maria che ha fatto proprio il progetto predisposto dalla struttura tecnica dell’Ente con il Dirigente Maurizio Perlingieri e l’ing. Angelo D’Angelo.