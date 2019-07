BCT. Venerdì è il giorno di Liam Cunningham

Al “Festival del cinema e della televisione di Benevento” è il giorno di Liam Cunningham. venerdì 12 luglioall’Hortus Conclusus-Arena Gaveli alle ore 21,15, l’attore, star de “Il trono di spade” nel ruolo di Ser Davos, presenterà in anteprima nazionale i primi due episodi di “The Hot Zone”, la sua nuova serie tv sulla scoperta del Virus Ebola, in onda in Italia su National Geographic (canale 403 di Sky) a settembre. Sul palco Cunningham dialogherà con la giornalista Martina Riva e con Paola Acquaviva, programming director National Geographic.

Protagonista della giornata anche al trionfo del cinema italiano declinato al femminile. Margherita Buy, che nel 2020 vedremo nei panni della moglie di Nanni Moretti nel suo prossimo film “Tre piani”, sarà ospite della kermesse alle ore 21,30 in Piazza Roma, con il critico cinematografico Valerio Caprara.

Tra cinema e tv, Elena Sofia Ricci racconterà i suoi ultimi successi, dalla serie televisiva “Che Dio ci aiuti” a “Loro” di Paolo Sorrentino, per cui è stata premiata come migliore attrice ai David di Donatello e ai Nastri d’argento, e svelerà le prime curiosità della nuova serie “Vivi e lascia vivere” (Rai Uno) del regista napoletano Pappi Corsicato. L’incontro, moderato dalla giornalista Sabrina Rappoli è alle ore 22,15 in Piazza Santa Sofia.

Protagonista in Piazza Federico Torre alle ore 23 sarà Marianna Fontana, attualmente sul della nuova serie “Romulus”, esordio in tv di Matteo Rovere.L’attrice insieme ad Andrea Morandi, direttore di Hot Corn, ripercorrerà il suo percorso cinematografico da “Indivisibili” di Edoardo De Angelis a “Capri Revolution” di Mario Martone.

Tra gli altri ospiti della giornata Chef Rubio, reduce dal successo di “Camionisti in trattoria”, che incontrerà il pubblico alle ore 21 in Piazza Federico Torre e dialogherà con la giornalista Sabina Donadio. A seguire, alle ore 22, appuntamento con Massimo Boldi in un talk moderato dal giornalista Alessio Viola.

Il valore del cinema italiano raccontato da Vision Distribution nell’incontro dal titolo “Dal set, alla sala, al telecomando” con Laura Mirabella, direttore marketing, e Davide Novelli, direttore della distribuzione, alle ore 21 in Piazza Santa Sofia. Modera Sabrina Rappoli.

Continuano i concerti che celebrano la musica nel cinema, alle ore 21,30 in Piazza Papiniano (Corso Garibaldi), omaggio all’animazione Disney a curadell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Proseguono le proiezioni delle opere i concorso. Per “Sentieri” e “Greatest Indipendent Film”, in gara cinque lungometraggi al Cinema Multisala Gaveli(Contrada Piano Cappelle), dalle ore 17 alle 22,40 e per “Short Movie”, trentasette cortometraggi dalle ore 10 alle ore 19, nella sala Gianni Vergineo del Museo del Sannio.

Con incontri, anteprime, eventi e concorsi, la terza edizione del “Festival del cinema e della televisione di Benevento”, l’unica manifestazione italiana che unisce il piccolo e il grande schermo, proseguirà fino al 14 luglio con Claudia Gerini, Luisa Ranieri, Sarah Felberbaum, Paolo Calabresi, Saverio Costanzo, Franca Leosini.

L’ingresso a tutte le serate, fino al 14 luglio, è gratuito, con ritiro dei tagliandi d’ingresso, per gli eventi di Piazza Roma e dell’Hortus Conclusus-Arena Gaveli, presso gli uffici del Festival in viale Mellusi 3, oppure (per i non residenti) prenotabili mandando una mail a info@festivalbeneventocinematv.it.

La terza edizione del “Festival nazione del cinema e della televisione di Benevento” è organizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, la Regione Campania, l’Istituto Luce, la Camera di Commercio di Benevento, l’Università degli Studi del Sannio, il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento. Con la partecipazione di Indigo Film, Lucisano Media Group, Vision Distribution, Taodue. Media Partner: Fox Networks Group Italy, National Geographic, Discovery Italia, Rai Movie, Rai Premium, Chili, The Hot Corn. Radio Ufficiale: Rai Radio2