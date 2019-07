‘USCIRE DALLA CRISI ECONOMICA’, CONVEGNO DI RICCIARDI (M5S) IN SENATO 

‘Uscire dalla crisi economica: riflessioni e prospettive’ è il titolo del convegno organizzato dalla

senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Ricciardi, presso il Senato

della Repubblica in programma per il 16 luglio. L’appuntamento è

presso la Sala Koch, a partire dalle ore 15.

“Con dei relatori d’eccezione – spiega Ricciardi – analizzeremo

insieme le cause della crisi e le sue conseguenze nell’economia, dallo

spread al debito pubblico, dalla mancanza di denaro per investimenti e

occupazione all’impossibilità di garantire i livelli minimi

essenziali. In realtà lo Stato ha ancora molti strumenti a

disposizione per risolvere la crisi economica, avendo come obiettivo

primario quello di favorire la crescita del benessere equo e

sostenibile di tutti i cittadini e delle imprese”.

Durante l’incontro verranno illustrate alcune soluzioni potenzialmente

attuabili per uscire dalla crisi economica, ovviamente nel rispetto

dei trattati europei e della legislazione italiana. Interverranno i

portavoce del Movimento 5 Stelle alle Camera e al Senato Mario Turco,

Emiliano Fenu, Stanislao di Piazza, Elio Lannutti, Laura Bottici e

Pino Cabras. La parte tecnica è invece affidata a Nino Galloni e a

Fabio Conditi.