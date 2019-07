DISCARICHE POST MORTEM, AZIONE LEGALE DELLA PROVINCIA CONTRO LA REGIONE

La Provincia di Benevento ha avviato un’azione legale nei confronti della Regione Campania, del

commissario di Governo per l’emergenza rifiuti e di ogni altro

contro-interessato per ottenere l’applicazione di una legge regionale

del 2016 che ripartisce in maniera equa, tra tutti i circa 5 milioni

di cittadini campani, il costo della gestione delle discariche ‘post

mortem’. La gestione commissariale per l’emergenza rifiuti del 2009

aveva insediato nel Sannio, in nome della solidarietà, una serie di

discariche per accogliere i rifiuti provenienti dalle altre province

della Campania, in particolare da quella napoletana.

Da oltre dieci anni, questi siti, seppur ufficialmente chiusi,

producono costi elevati di gestione derivanti, soprattutto, dalla

raccolta del percolato.

“Un terzo della Tari che ogni contribuente sannita paga

ogni anno – si legge nella nota della Provincia – è destinato per

legge a far fronte appunto a tale costo. Si tratta, dunque, per il

territorio sannita di una doppia beffa: non solo il Sannio ha dovuto

ospitare i rifiuti altrui in nome della ‘solidarietà’, ma ne deve oggi

pagare ancora il costo senza poter godere della solidarietà altrui. A

fronte di una tale situazione, nel 2016 il Consiglio regionale della

Campania legiferò per riportare ad equità lo stato delle cose.

Con la legge n. 14, che tra l’altro istituiva gli Enti d’Ambito, fu

previsto all’art. 41 che i costi di gestione non fossero solo a carico

dei cittadini sanniti, ma fossero equamente ripartiti tra tutti i

campani”. Dunque, la Provincia chiede, attraverso l’azione legale, “la

tutela degli interessi dei cittadini sanniti che sono stati per tutto

questo tempo sottoposti ad una ingiusta tassazione”.