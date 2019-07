Hemp Talks al l@p asilo 31

Hemp Talks avrà luogo a Benevento presso il L@p Asilo 31, in via Firenze 1, il giorno 19 e 20 luglio.

Il progetto nasce dalla collaborazione dei negozianti e dei coltivatori del hinterland beneventano per tutelare la filiera della Canapa posta sotto attacco dalle istituzioni.

Scopo di Hemp Talks è quello di stimolare il dibattito sulla canapa per dare la corretta identità ad una pianta dalle molteplici potenzialità, che ancora viene considerata un tabù.

L’Obiettivo principale è di coinvolgere tutti i protagonisti di un mondo in evoluzione ed ancora poco conosciuto: dagli agricoltori ai produttori, dai negozianti ai distributori, dai consumatori ai neofiti, fino ai proibizionisti più scettici.

PROGRAMMA HEMP TALKS – 1° EDIZIONE

19 LUGLIO

ore 17:00 Apertura.

ore 18:00 Proiezione Docufilm.

ore 19:00 Dibattito sulla cannabis terapeutica, interverranno i relatori Avv. Michele Di Michele (Fracta Sativa UniCanapa) e SATIVACHAIN. Intervento Video del Dott. Alessandro Triunfo.

ore 21:00 FOOD and MUSIC.

ore 22:00 Musica: DJ a cura di BEARD RADIO e Marc Boiler.

———————————————————————————

20 LUGLIO

ore 17:00 Apertura.

ore 18:00 Proiezione documentario “PROIBIZIONISMO IERI ed ”

ore 18:30 Dibattito sulla situazione attuale del settore cannabico

Interverranno i relatori: Avv. Lucio Orlando, Avv. Michele Di Michele e Virgilio Gesmundo (titolare Green Planet).

ore 21:00 FOOD and MUSIC.

ore 22:00 Live Music con i Caboose – open act (Peace Of Sense) .

#laCanapaCiUnisce #HempTalks