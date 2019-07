RIAMMGLIAMENTO STRADE PROVINCIALI DELL’ALTO SANNIO AL CONFINE CON MOLISE E PUGLIA

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato il Protocollo di intesa tra la stessa Provincia e i Comuni di Castelvetere in Val Fortore, Colle Sannita, San Marco dei Cavoti per azioni congiunte tendenti all’obiettivo di migliorare la viabilità provinciale interessante l’area dell’Alto Sannio e precisamente le strade n. 52, 56 e 55.

Il provvedimento, che Di Maria ha adottato d’intesa con le i Sindaci del comprensorio e con il Settore Tecnico della Provincia, riguarda la Strada Provinciale n. 56 Molinara- Franzese nel tratto compreso dall’innesto con la Strada Provinciale 51 (ex Statale n. 369), in località Ciannaverna di San Marco dei Cavoti, fino all’innesto la Strada Provinciale Baselice – Statale n. 212); nonché la Strada Provinciale n. 55 Serie 34 – 2° Tronco nel tratto compreso dall’innesto con la Strada Provinciale 56 Molinara – Franzese in località Pizzelle, fino alla Statale n. 212 in territorio di Colle Sannita.

Questa arteria, si precisa nel Protocollo d’intesa, costituisce un elemento essenziale di collegamento tra la Fortorina (ex variante Statale n. 212) e la fondovalle Campobasso – Foggia (Via Riccia) in territorio di Riccia (CB) e quindi è di sostegno per tutto il traffico veicolare che da Napoli / Caserta si porta sulla direttrice Benevento/Foggia e viceversa nonché quale naturale del collegamento turistico religioso Pietrelcina (BN) – San Giovanni Rotondo (FG). In sostanza l’intervento oggetto del Protocollo d’Intesa, nel suo complesso oltre ad essere a servizio del traffico locale, consentirà di rafforzare le interrelazioni tra 3 Regioni: Campania, Molise e Puglia (più precisamente: la Capitanata).

Peraltro la strada proveniente da Castelvetere in Val Fortore si presenta come il percorso più breve per i residenti di Castelvetere in Val Fortore di raggiungere il capoluogo di provincia, Benevento città: ma, allo stato, questa arteria versa in condizioni precarie per quanto concerne la transitabilità e la percorribilità.

Inoltre le Strade Provinciali n. 52, n. 55 e n. 56 sono connesse dalla strada Provinciale n. 51 (Appulo- Fortorina) ed è dunque nell’interesse della stessa Provincia di Benevento di rafforzare la cooperazione e l’intesa con le Amministrazioni locali per le iniziative volte al miglioramento della viabilità provinciale nell’area.