Serie B2, Olimpia Volley. Resi noti i gironi. Della Volpe preparatore atletico

Prende sempre più forma il campionato 2019/2020 di Serie B2 con l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che è stata inserita all’interno del Girone I. La società del patron Antonio Campanile– abilissima fino ad ora sul mercato – nel proprio raggruppamento ritroverà la Volare Benevento dopo il testa a testa nello scorso torneo. A completare il Girone non solo società campane ma anche pugliesi, marchigiane ed abruzzesi. Sarà un girone competitivo nel quale le telesine proveranno a dire la loro su ogni campo.

“Siamo fieri di rientrare in un girone che comprende diverse regioni del Centro/Sud Italia – ha dichiarato il ds Ernesto Avitabile– e portare in giro il nome di San Salvatore ci rende orgogliosi. Da una prima sommaria analisi tecnica il nostro sarà un girone competitivo. I roster ancora non sono chiusi ma sicuramente Castellammare e Pescara stanno attrezando, forse, le formazioni più forti. Ottime squadre le ritorveremo anche in Puglia ma noi cercheremo di fare bene e di ben figurare consapevoli di essere una buona squadra”.

Prime impressioni sul Girone anche da parte di coach Francesco Eliseo: “Il girone I è davvero molto competitivo essendo composto da squadre che possono dire la loro fino alla fine. Ci sono trasferte lunghe e campi difficili sui quali sarà arduo fare risultato. Credo che Castellammare, Oria e Noci saranno le squadre che partiranno coi favori del pronostico, ma è nostra intenzione, però, cercare di infastidire il più possibile tutti. Con l’occasione ringrazio il presidente e la società per la rosa competitiva e lo staff di spessore che mi ha messo a disposizione”.

La società sansalvatore continua però a rinforzare non solo l’organico ma anche lo staff tecnico. Nei giorni scorsi, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il prof. Paolo Della Volpe, aversano classe 1964, che ricoprirà la carica di preparatore atletico. Un nome di spessore, quello di Della Volpe, con un passato negli anni 80 come atleta di serie A ed esperto preparatore atletico della Federazione Italiana Pallavolo, preparatore atletico della Federazione Italiana Tennis e preparatore atletico della Scuola dello Sport. Il prof. Della Volpe si è dedicato poi alla carriera di allenatore e di preparatore atletico. Tra le società con le quali ha collaborato negli ultimi anni (in molte con il doppio ruolo di tecnico e di preparatore atletico) risultano: Corpora Gricignano A2 Femminile, Exton Aversa B1 Maschile, Palmi Reggio Calabria A2 Femminile, Volalto Caserta A2 Femminile.

“Sono felice di far parte della famiglia Olimpia Volley San Salvatore Telesino – ha dichiarato Paolo Della Volpe– della quale tanto bene se ne parla e che ha progetti ambiziosi per il futuro. Ringrazio il presidente Antonio Campanile e il ds Ernesto Avitabile e non ultimo il tecnico Francesco Eliseo per avermi voluto al suo fianco in questa sua nuova avventure pallavolistica. Farò di tutto per non deludere le aspettative mettendo a disposizione delle atlete e della società tutta la mia esperienza”.

“Dovero da parte mia dare il benvenuto al prof. Paolo Della Volpe che andrà ad arricchire lo staff di mister Eliseo – ha chiosato il patron Antonio Campanile– e fortemente voluto non solo dal coach ma dall’intero staff societario. Penso che con l’arrivo del prof. Della Volpe ci siamo assicurati una figura esperta e di un livello superiorie per una categoria come la B e di questa scelta sono contentissimo. Per quanto riguarda i Gironi non entro nel dettaglio tecnico, non mi compete. Posso dire, invece, che al momento della comunicazione è stato un colpo al cuore vedere il nome del nostro amato paese associato a realtà importanti e capoluoghi cittadini. Un motivo di orgoglio, un sogno avveratosi dopo averlo rincorso per tanto tempo. Vogliamo fare bene, pensiamo di aver allestito un roster competitivo e pensiamo che renderà tantissimo con un trainer come mister Eliseo. Il nostro obiettivo è quello di portare sempre più in alto, a livello nazionale, il nome di San Salvatore Telesino”.

GIRONE I – SERIE B2



Centrodiesel Pagliare (AP)

Ciuciu Offida Volley (AP)

Olimpia San Salvatore (BN)

Volare Onlus Benevento (BN)

Link Campus Univ. Castellammare di Stabia (NA)

Molinari Ponticelli (NA)

Nola Città dei Gigli (NA)

Battipagliese Volley (SA)

Arabona Manoppello (PE)

Deco Domus Noci (BA)

Adriatica Trani (BT)

Damiano Spina Oria (BR)

Appia P. Mesagne (BR)

Security Fire Castellaneta (TA).