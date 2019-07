OPERAI FORESTALI, PROVINCIA ANTICIPA SOMME PER STIPENDI ARRETRATI

La Provincia di Benevento pagherà entro questa settimana lo stipendio arretrato del mese di aprile 2019 degli operai forestali; entro il 2 agosto verranno pagati poi quelli

di maggio e giugno: sia per i dipendenti a tempo indeterminato che per

quelli a tempo determinato. Il presidente, Antonio Di Maria, che ha

dato mandato agli uffici provinciali per effettuare “l’ennesima

anticipazione di cassa da parte della Provincia in attesa degli

accrediti della Regione Campania. Per le casse della Rocca dei Rettori

si tratta di anticipare complessivamente oltre 300mila euro. Il

meccanismo che è stato individuato per corrispondere il dovuto ai

lavoratori è, certamente, insoddisfacente sotto una molteplicità di

punti di vista, ma è l’unico che garantisce gli obblighi dell’ente in

un pesante contesto economico-finanziario”. E’ stato, inoltre,

ribadito l’impegno tutelare i livelli occupazionali e tenere aperti i

cantieri per l’essenziale compito di manutenzione del territorio

rurale.