Trasporti: sindacati, in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ stata di circa il 75 per cento per il trasporto pubblico locale e per quello ferroviario l’adesione in Sicilia allo sciopero generale nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Per Anas hanno scioperato oltre il 50 per cento, mentre registra un picco di circa l’86% lo stop per i lavoratori portuali e marittimi che, pur garantendo i servizi minimi essenziali, hanno aderito in massa per dire no al sistema dell’autoproduzione così come viene gestito dagli armatori nell’Isola e al dumping contrattuale.

A fornire i dati sono gli stessi sindacati siciliani. Durante lo sciopero si sono tenuti presidi davanti le nove prefetture dell’Isola ed è stata consegnata ai prefetti la piattaforma di rivendicazione sindacale ‘Rimettiamo in movimento il Paese’.