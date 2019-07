LIVERINI (CONFINDUSTRIA) ‘RADDOPPIO TELESINA RISULTATO IMPORTANTE’

“Si tratta di un importante risultato e di un passo in avanti decisivo per il completamento di

un’opera che rappresenta un asse viario strategico di collegamento

Puglia/Campania/ Lazio. Le imprese da sempre ritengono che un sistema

infrastrutturale efficiente è precondizione necessaria ed

indispensabile per garantire la competitività di un territorio”. Così

il presidente di Confindustria Benevento ha commentato l’approvazione

da parte del Cipe del progetto definitivo per il primo lotto della

strada statale Telesina.

“Siamo convinti – ha aggiunto – che solo la realizzazione delle opere

strategiche (quali la Telese-Caianello sul fronte stradale e la

Napoli-Bari sul fronte ferroviario), sia in grado di determinare

quell’elemento di rottura necessario a dare una svolta all’economia

della nostra provincia. Da uno studio commissionato da Confindustria

Benevento al professor Ennio Forte dell’Università Federico II, sugli

effetti che il raddoppio della Telese Caianello avrebbe sulla nostra

economia, si evince che la realizzazione integrale dell’opera

comporterebbe un incremento di Pil annuo pari a circa 240 milioni di

euro e un incremento di occupazione, stimata in circa 1.300 unità

lavorative per tre anni”.

“Se teniamo conto – ha concluso Liverini – che la ricchezza prodotta

dal territorio ammonta a 4,5 miliardi di euro è facile comprendere che

potremmo, solo con il raddoppio dell’opera in esame, determinare la

crescita di oltre il 5% annuo del Pil”.