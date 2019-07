ESTATE: ZANZARA TIGRE, LA MAPPA DELLE PROVINCE PIU’ INFESTATE

In Molise, Campobasso sale al livello 3 ed Isernia si ferma a 0, mentre Calabria e Campania saranno quasi al completo, con tutte le Province coinvolte, ad eccezione di Cosenza per la prima (indice 1), e Avellino per la seconda (che si avvicina al picco con l’indice 3).

Ecco alcuni consigli per difendersi e limitare la presenza delle zanzare. “Nelle abitazioni con giardini o aree verdi, le nuove

tecnologie possono aiutare sensibilmente i cittadini a difendersi

dalle zanzare – afferma Valeria Paradiso, responsabile tecnico di

Anticimex Italia – Attraverso sistemi di disinfestazione automatica si

possono programmare giorni e orari di intervento, nebulizzando

prodotti specifici o repellenti al 100% naturali nei momenti più

idonei ed in assoluta autonomia. Ma per bloccarne la diffusione

all’origine è essenziale agire sul fattore prevenzione, con la

collaborazione attiva delle amministrazioni comunali e condominiali,

che devono pianificare, insieme a esperti del settore, interventi

mirati e continuativi almeno da marzo a tutto ottobre. Ma altrettanto

importante è il ruolo dei cittadini, fondamentale per tenere in ordine

le aree private ed evitare i ristagni d’acqua”.