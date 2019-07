Il Benevento chiude il ritiro battendo per 2-0 il Cittadella. Doppietta di Coda

Il Benevento di Pippo Inzaghi chiude il ritiro in Trentino conquistando l’ennesimo successo, per l’esattezza il quinto consecutivo: Pinzolo, Napoli, Las Vegas e Fiorentina B.

Al Briamasco di Trento, Viola e compagni hanno battuto il Cittadella per 2-0 grazie ad una doppietta del bomber Massimo Coda realizzata al 47° e al 74°.

Una vittoria che ha un sapore particolare e che prova in parte a riscattare la pesante ed importante sconfitta casalinga dei giallorossi in semifinale play off.

Mister Inzaghi ha schierato la seguente formazione fedele al 4-4-2: Montipó (30’ st Gori), Letizia, Caldirola (31’ st Volta), Tello (39’ st Schiattarella), Coda (37’ st Goddard), Viola (C) (37’ st Del Pinto), Improta (31’ st Tuia), Gyamfi, Armenteros (37’ st Di Serio), Insigne (22’ st Kragl), Antei (31’ st Vokic).

Esordio, dunque, di Schiattarella e Manfredini. A riposo ancora Sau.

Con questa amichevole termina il ritiro del Benevento. Il programma tecnico prevede alcuni giorni di riposo per poi riprendere la preparazione in città in vista anche della gara amichevole del 7 Agosto al Vigorito contro il Catrovillari e dell’11 agosto, prima partita ufficiale della stagione, parliamo del secondo turno di Coppa Italia dove i giallorossi sfideranno, sempre al Vigorito, la vincente tra Monza ed Alessandria.

Ecco il tabellino:

CITTADELLA – BENEVENTO 0-2

CITTADELLA (4-3-3): Paleari (1’ st Maniero), Ghiringhelli (25’ st Mora), Drudi (15’ st Camigliano), Adorni, Benedetti; Gargiulo (1’ st Panico), Iori (C) (15’ st Pasa), Branca (25’ st Proia); Vita (1’ st Bussaglia); Vrioni (1’ st Celar), Diaw (35’ st Rosafio).

In panchina: Rosa, Maniero, Plechero, Varotto.

Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-4-2): Montipó (30’ st Gori), Letizia, Caldirola (31’ st Volta), Tello (39’ st Schiattarella), Coda (37’ st Goddard), Viola (C) (37’ st Del Pinto), Improta (31’ st Tuia), Gyamfi, Armenteros (37’ st Di Serio), Insigne (22’ st Kragl), Antei (31’ st Vokic).

In panchina: Gori, Rillo, Sanogo, Sau.

Allenatore: Inzaghi

Marcatori: Coda (47′pt e 74′)