Benevento: domenica allenamento a porte aperte all’antistadio “Imbriani”.

Terminato il ritiro in Trentino, i giallorossi sono tornati in città e mister Inzaghi ha concesso ai giocatori qualche giorno di riposo. Il rientro è previsto per domenica pomeriggio alle ore 18 quando ci sarà una seduta di allenamento a porte aperte presso l’antistadio “Imbriani”. Un regalo sicuramente gradito ai tanti tifosi che potranno vedere per la prima volta all’opera i loro beniamini. Sempre domenica, alle 18:30, il Benevento conoscerà l’avversario di Coppa Italia uscente dalla sfida tra il Monza e l’Alessandria che si disputerà allo stadio “Brianteo” della città lombarda. Ricordiamo che la gara valevole per la coppa nazionale è in programma per domenica 11 agosto ma l’orario è ancora da definire. Il Benevento, inoltre, affronterà mercoledì 7 agosto in amichevole, il Castrovillari, formazione di serie D, e questo test servirà agli uomini di Inzaghi proprio per preparare al meglio il match di Coppa Italia.