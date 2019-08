Masiello:” Accelerare sui bandi del PSR e sulla nuova programmazione”. VIDEO

“Al nuovo direttore Gerardo Dell’Orto di Coldiretti Benevento – ha sottolineato il presidente Masiello – vanno gli auguri miei e dell’intero consiglio di federazione della Coldiretti Benevento. Siamo certi che saprà imprimere il giusto dinamismo che la nostra organizzazione sta portando avanti a tutti i livelli. Al Tavolo Verde in Regione, su cui registriamo un cambio di passo da parte del nuovo consigliere all’Agricoltura Nicola Caputo, abbiamo posto la necessità di accelerare sui bandi del PSR e sulla nuova programmazione, dentro cui il Sannio gioca una grande partita per il futuro. Abbiamo l’obiettivo di creare rapporti chiari e forti tra produttori agricoli e trasformatori, ma anche di mettere in campo scelte che non vadano solo a vantaggio del settore primario, ma di tutti i cittadini. Sentiamo il presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello ai microfoni

