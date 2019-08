“Miss Italia”: Rossella Senatore eletta Miss “Sannio Falanghina 2019” a Solopaca

Serata agostana con pienone di pubblico in piazza Perlingieri a Solopaca, dove si è svolta la finale regionale campana del Concorso Nazionale di Bellezza “Miss Italia 2019”.

La famosa kermesse, giunta all’edizione n.80, è stata ospite dei territori di Sannio Falanghina “Città Europea del Vino 2019”, in questo caso il comune di Solopaca, guidato dal Sindaco Pompilio Forgione.

Soddisfazione piena per la riuscita della serata e per il grosso flusso di concorrenti provenienti da tutta la regione Campania. Intanto, la neo eletta “Miss Sannio Falanghina” sarà coinvolta in futuri eventi e manifestazioni che si terranno a Benevento e in tutta la Provincia. In Giuria, insieme ai rappresentanti dei 5 Comuni di “Città Europea del Vino 2019”, anche i giornalisti, lo staff tecnico di Miss Italia e i presidenti delle locali Cantine. Il Presidente della Commissione, il giornalista Antonio Ranalli, assieme al primo cittadino, dopo il conteggio dei voti, a notte fonda, ha consegnato la fascia di Miss “Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019” alla 19enne Rossella Senatore, classificatasi seconda. Primo Posto invece per Teresa Anna Fusco, eletta Miss Be_Much Campania 2019 e pronta per le semifinali nazionali di Mestre.

Una serata che ha visto protagonista l’uva falangina del territorio vitato di Solopaca, come sottolineato più volte dal presentatore Erennio De Vita.

In piazza, inoltre, i vari stand enogastronomici delle cantine del territorio aderenti all’iniziativa, con degustazioni e assaggi rivolti a tutti gli spettatori provenienti da ogni parte della regione.

Prima della sfilata delle 37 bellezze campane, spazio al gruppo musicale “Benevento Centrale”, con i brani “O blues de’ Streghe” e “Fino alla fine”, accompagnati dal corpo di ballo di ”Anna e Morena Dance”. Durante la serata anche l’esibizione delle allieve della scuola “Modern Dance Academy “di Enzo Mercurio.

L’evento, registrato integralmente da una televisione a copertura regionale, ha visto la presenza di testate giornalistiche provinciali e regionali ed è stato reso possibile grazie alla compartecipazione del Comune di Solopaca, al supporto del Sindaco Pompilio Forgione e del Consigliere delegato alle Politiche Sociali e Integrazioni Luigi Iannucci, all’agenzia esclusivista di Antonio Contaldo e al suo referente del Sannio e Giuseppe Petito.