SANITA’: EDILIZIA OSPEDALIERA, MORTARUOLO (PD) ’35 MILIONI DI EURO NEL SANNIO’ 

“Riuscire dopo venti anni ad approvare il Piano di edilizia ospedaliera per l’importo di 1 miliardo e 80 milioni di euro è un risultato straordinario, rappresenta la serietà

del nostro Governo che dal 2015 è alla guida della Regione Campania”.

Così il consigliere regionale del Pd, Erasmo Mortaruolo, che aggiunge:

“E la inconfutabile e concreta risposta agli impegni presi con i

cittadini campani di risanare la grande massa debitoria del comparto

sanitario, di recuperare la credibilità perduta e di dar vita a una

programmazione ragionata risanando i conti e superando la soglia dei

160 punti in griglia Lea per uscire dal commissariamento”.

“Con il presidente De Luca abbiamo tenacemente creduto in questi anni

nel sostegno a quella che oggi è l’Azienda Ospedaliera San Pio che

raccoglie il Rummo e il presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’

Liguori di Sant’Agata de’ Goti. Eccellenze a livello nazionale per le

quali questo piano prevede un investimento di 20 milioni di euro tra

la rete dell’emergenza e la medicina nucleare. In più 15 milioni

saranno destinati all’Azienda Sanitaria Locale di Benevento”. “Da

sannita – conclude Mortaruolo – sono contento per questo importante

obiettivo raggiunto perché con il Piano di Edilizia Ospedaliera

riusciamo finalmente a potenziare i servizi offerti e a migliorare la

qualità delle strutture del Sannio in modo da consentire più alti

livelli assistenziali per una maggiore sostenibilità nel tempo della

rete sanitaria provinciale”.