Benevento: alle 18 primo allenamento dell’era Inzaghi. Letizia è prossimo al rinnovo.

Superati i settemila abbonati, il Presidente Vigorito ha ascoltato le richieste dei tifosi e ha prorogato la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento fino alle ore 24 del 22 agosto, con l’obiettivo di arrivare a ottomila abbonati. Sicuramente un nome come quello di Inzaghi in panchina riscuote molto fascino e suggestione, non solo per i tifosi che non vedono l’ora di vederlo all’opera, ma anche per gli stessi giocatori onorati di essere allenati da un campione del mondo. È il caso di Gaetano Letizia, che ha il contratto in scadenza nel 2020, e il cui nome è stato spesso accostato al Bari di De Laurentiis. Il terzino napoletano, durante il ritiro in Trentino, è stato conquistato dal nuovo allenatore e dalla sua mentalità vincente ed è desideroso di continuare il suo percorso in maglia giallorossa. A questo punto il rinnovo del contratto dovrebbe essere una formalità. Resta da sciogliere il rebus Costa: il difensore emiliano, che è fuori dai progetti della società e non ha partecipato nemmeno al ritiro, non riesce ad accasarsi e potrebbe aggregarsi alla squadra in attesa di una sistemazione.