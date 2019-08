Cestistica, ecco  il calendario del campionato di C Silver. Debutto il 6 ottobre in casa contro il Basket Parete

E’ stato varato il calendario del campionato di serie C Silver 2019/2020. La Cestistica Benevento esordirà in casa 6 contro il Basket Parete e rispetterà il proprio turno di riposo alla sesta giornata. Gli uomini di coach Bruno Annecchiarico chiuderanno la regular season tra le mura amiche contro Pozzuoli il 5 aprile.

Pre-season – Il precampionato della Miwa Energia prevede, curiosamente, un’amichevole contro Parete il 6 settembre, a un mese esatto dalla sfida che aprirà il campionato di C Silver. L’11 i sanniti se la vedranno in casa contro Marigliano in casa, mentre il 13 appuntamento con la Pallacanestro Salerno. Il 19 nuova amichevole con Marigliano, stavolta in trasferta, prima del tradizionale appuntamento con il torneo Miwa Energia del 21 e 22 a cui prenderanno parte Pozzuoli, Basket Bellizzi e Formia Basket. Chiuderà il quadro dei test un nuovo match con Bellizzi a fine settembre.

Di seguito il programma dettagliato:

AMICHEVOLI:

6 settembre Parete – Cestistica Benevento





11 Settembre Cestistica Benevento – Marigliano Cestistica Benevento – Marigliano 13 Settembre Pallacanestro Salerno – Cestistica Benevento 19 Settembre Marigliano – Cestistica Benevento

TORNEO (21-22 settembre) 21

ore 18.00: Pozzuoli- Basket Bellizzi

Ore 20.00: Cestistica Benevento – Formia Basketball 22 Settembre

Ore 17.30: Finale 3/4 posto

Ore 19.30: Finale 1/2 posto 28 o 29 Settembre: Bellizzi – Cestistica Benevento

CAMPIONATO DI SERIE C SILVER: