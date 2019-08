GESESA: Comunicazione interruzione fornitura idrica notturna per i comuni di San Bartolomeo in Galdo e Morcone da oggi 13 Agosto.

GESESA comunica che a causa di una evidente riduzione della fornitura da parte di Molise Acque e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare la chiusura notturna del servizio idrico presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo a partire da oggi13 agosto nelle seguenti zone:

– Serbatoio Alto che alimenta le utenze di via Vadoricci, S. Vito, via Calvario, via S. Francesco, via IV Novembre, via Serra Rossa, trav. Monastero, Vico Michele Picciuto, via Incoronata, Largo Sebastiano e zone limitrofe.