3BMETEO WEEKEND – Sole ma anche rischio TEMPORALI. Ecco dove

Attese condizioni di locale instabilità durante l’imminente weekend, con sole alternato a temporali soprattutto di giorno sui rilievi, a tratti intensi.

SITUAZIONE. Una blanda area di bassa pressione in quota è attiva all’interno di un campo di alta pressione disteso lungo le latitudini centrali e meridionali del Continente e caratterizzerà il tempo sull’Italia nel corso dell’imminente weekend. In molte occasioni le giornate inizieranno con il sole, ma saranno anche alternate allo sviluppo di frequenti temporali che culmineranno nel pomeriggio lungo le zone di montagna, dalle Alpi all’Appennino e ai rilievi delle due isole maggiori. Ne conseguirà inoltre un certo calo termico al Centro-Sud, con le temperature che cercheranno di ridimensionarsi grazie alla maggior copertura nuvolosa. Ma vediamo maggiori dettagli:

METEO SABATO. Inizio giornata a tratti già instabile al Nord con piogge soprattutto sulle pianure del Nordovest, al pomeriggio rovesci e qualche temporale in formazione su Alpi e soprattutto Appennino, in sconfinamento alla Val Padana centro-occidentale. Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali soprattutto sulle zone interne orientali, piogge e temporali in intensificazione nel pomeriggio su dorsale appenninica e zone interne tirreniche, specie in Toscana, con fenomeni che potranno localmente proseguire fino a sera sul versante tirrenico. Al Sud inizio giornata parzialmente nuvoloso, instabilità in aumento dal pomeriggio con temporali su Sicilia interna e dorsale appenninica, specie su Daunia e Molise, in attenuazione in serata.

METEO DOMENICA. Inizio giornata variabile al Nord con schiarite localmente ampie sulle Alpi, dal pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con qualche pioggia o temporale in attenuazione in serata. Al Centro parzialmente nuvoloso al mattino, instabile dal pomeriggio su entroterra sardo e Appennino con temporali sparsi in locale sconfinamento alle coste tirreniche ma in attenuazione in serata. Al Sud schiarite al mattino, dal pomeriggio temporali sull’Appennino e localmente sull’entroterra della Sicilia, in attenuazione in serata. Per la tendenza per la prossima settimana.