BOOM VOLARE: ARRIVA LA NOLÈ!!

Torna all’attacco la Contrader Volare Benevento e lo fa con una grande novità.

Entra a far parte della “famiglia” la Schiacciatrice classe ‘85 Francesca Nolè.

Francesca è una grande atleta che calca i campi di Serie B da quando era ancora minorenne, non si è mai fermata e ha sempre dimostrato di saper fare la differenza in campo. La sua presenza quest’anno sarà fondamentale per la Contrader Volare Benevento che ha bisogno di atlete di spessore per affrontare il delicato campionato che si prospetta.

“L’abbiamo voluta tanto e finalmente anche Francesca è dei nostri. – dichiara la società – Una giocatrice di esperienza come lei serve nel nostro roster,

sopratutto nel settore dell’attacco. Francesca è una giocatrice grintosa, piena di voglia di far bene, con la “Cazzimma” come si dice in gergo. Le atlete di livello come la Nolè sono fondamentali nelle squadre neopromosse, devono essere l’esempio e la guida per le giocatrici più inesperte che devono imparare.

Siamo curiosi di vederla giocare, vogliamo darle lo spazio di cui ha bisogno per dimostrare le sue capacità, vogliamo vederla in azione nel suo habitat naturale.

Non vediamo l’ora che inizi il campionato.”

“Disputo campionati di Serie B dall’età di 17 anni, principalmente in Puglia, Campania e Basilicata. Con me ho un bagaglio culturale, sportivo e tecnico che mi ha regalato tante soddisfazioni e qualche brutto ricordo (ma è lo sport) come l’anno scorso: un anno da cancellare, partito male finito peggio, ma ci sta!! La mia caratteristica principale è sempre stata la grinta e la determinazione nutrita sempre con stimoli e obbiettivi nuovi, per questo motivo ho scelto di venire a Benevento. Una società neopromossa, seria e con l’ambiente giusto, questo mi fa pensare che ogni scalino può essere un grande traguardo per me e per tutti noi. Poi a dire la verità, le telefonate con Daniela (Foniciello), alcuni dei dirigenti e il mister sono state decisive, poiché tutto vedono questo sport dal mio stesso punto di vista. Mi auguro che la passione e l’amore per la pallavolo possa essere per quest’anno ripagata e alimentata con sorrisi e soddisfazioni…i risultati vengono da se!!”

L’arrivo di un pezzo da novanta come la Nolè sancisce una svolta per la squadra che sta creando la Contrader Volare Benevento. Il campionato è vicino, ma le novità sono in arrivo.