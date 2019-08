A Benevento la finalissima nazionale di “Miss Grand International”

per scegliere la ragazza che rappresenterà l’Italia in Venezuela. Domani la presentazione alla Rocca dei Rettori con il Patron Puzio, il Sindaco Mastella ed il Presidente Di Maria.

Sarà la città di Benevento e, quindi, la Campania ad ospitare la finalissima nazionale di “Miss Grand International”, il concorso di bellezza e talento internazionale che sta spopolando in tutto il mondo.

L’evento nazionale sarà ospitato nel suggestivo parco del “Triclinio del Fauno” di Benevento dove le 40 ragazze finaliste si contenderanno lo scettro per rappresentare l’Italia nella finale mondiale che si svolgerà in Venezuela il prossimo 25 ottobre.

Nato nel 2013 dall’idea dell’imprenditore thailandese Nawat Itsaragrisil con oltre 3 milioni di followers sui social network, 1,5 miliardi di telespettatori in tutto il mondo e oltre 90 nazioni partecipanti, “Miss Grand International” è il terzo concorso di bellezza mondiale e mira a diventare il principale concorso internazionale al mondo.

“Miss Grand International” si differenzia inoltre dagli altri concorsi di bellezza per il suo fine umanitario: da anni ha lanciato una campagna umanitaria “Stop the Wars and Violence” per diffondere un messaggio di pace e aiutare con opere di beneficenza i tanti paesi falcidiati dalla guerra.

L’evento verrà presentato alla Stampa domani, 27 agosto (ore 11,00), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento.

All’incontro con i giornalisti interverranno il Patron nazionale del concorso Giuseppe Puzio (imprenditore nel mondo della bellezza e della moda), Pina Pascarella (Presidente dell’associazione “Donare è Amore”), il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria.

Alla presentazione è inoltre prevista la partecipazione di Arcangelo Bove (titolare di Svapoweb Main Sponsor del tour) e di Giuliano Tretola (titolare del “Triclinio del Fauno”).