Calciomercato: Foggia è alla ricerca di un terzino e di un centrale difensivo.

Le recenti gare col Monza e col Pisa hanno messo in luce tutti i limiti del Benevento, che durante il ritiro in Trentino sembrava addirittura avere un organico al completo. La difesa, al contrario è ancora un rebus, in quanto Inzaghi ha dichiarato che dopo la cessione di Di Chiara, e con Andrea Costa praticamente fuori squadra, quello che serve per completare la rosa è proprio un terzino e un centrale di difesa. I nomi sul taccuino di Foggia sono quelli di D’Orazio del Cosenza e Basit, che ieri è stato mandato in tribuna dalla sua società, l’Arezzo, chiaro segnale di una cessione. Inoltre Pasquale Foggia proverà a fare l’assalto finale con la Juventus per Mavididi perché è evidente che la squadra ha bisogno di rinforzi per primeggiare in un campionato difficile come quello cadetto.