Dal 2 al 7 Settembre SUMMER SCHOOL ALL’UNIFORTUNATO

Al fine di supportare gli studenti nella scelta più consapevole del giusto percorso di studi dopo il diploma e per conoscere un metodo innovativo di studio universitario, ovvero quello telematico, l’Università Giustino Fortunatoha organizzato la Lucky Summer School, prevista dal 2al7 settembre. Scegliere consapevolmente il percorso di laurea è infatti fondamentale al fine di prevenire l’abbandono o l’inattività dal momento che il 18% degli immatricolati abbandona gli studi dopo il primo anno e oltre il 23% si dice pentito della facoltà scelta. L’iniziativa offre l’opportunità di partecipare a vere e proprie lezioni universitarie, a corsi intensivi di lingue straniere e a workshop e laboratori professionalizzanti. La Summer School sarà anche l’occasione per annunciare tutte le novità dell’offerta formativa 2019-2020, a partire dal corso in scienze e tecnologie del trasportoche si amplia,affiancando al tradizionale curriculum dedicato al settore aeronautico, il nuovo indirizzo in trasporto terrestre.

La scuola permetterà di vedere da vicino i punti di forza e le opportunitàofferte dalla didatticatelematicadell’Unifortunato, che coniuga i sistemi tradizionali, ossia le lezioni ‘in presenza’, con le più avanzate tecnologie dell’apprendimento a distanza e dello streaming formativo. Durante la Summer School si potrà sperimentare questo metodo innovativoattraverso la partecipazione alle lezioni che riguarderanno cinque aree tematiche: giuridica (laurea in giurisprudenza), economica, (operatore giuridico di impresa ed economia aziendale) scientifica/tecnologica (scienza e tecnologia dei trasporti) psicopedagogica (laurea in scienze dell’educazione e laurea in psicologia).

La Scuola si svolge di mattina ed è aperta a tutti gli studenti delle ultime due classi delle scuole superiori; ai diplomati; agli studenti neo iscritti dell’Università o che hanno frequentato uno dei corsi universitari promossi dall’Ateneo. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del programma di orientamento dell’Unifortunato e la partecipazione è completamente gratuita. C’è ancora possibilità di iscriversi attraverso il form dedicato o chiamando il numero 0824 316057.

Il giorno 2 settembresarà dedicato alla presentazione dell’offerta formativa e dei piani di studio. Il 3 settembresarà invece presentato il metodo telematico della piattaforma. La giornata del 4 settembresarà dedicata agli sbocchi lavorativi e professionali, mentre il 5 e il 6 settembresono previsti il laboratorio di project management e il laboratorio di orientamento alla scelta e ai servizi di placement dell’ateneo. Infine, la giornata di chiusura, del 7 settembre, sarà dedicata alla visita presso La Your Export Studio, che supporta le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione, e alla consegna degli attestati di partecipazione.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’ateneo.