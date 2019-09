I DISTRETTI RURALI, UNA OPPORTUNITA’ PER IL SUD

“I distretti rurali opportunità per il Sud”, questo il tema sul quale si sono confrontati ieri sera a Benevento, nella splendida cornice offerta dall’Arco di Traiano, gli ospiti della prima tavola rotonda prevista dal programma della manifestazione “Il Paese che Vogliamo. Sud Baciato dalla Bellezza”, l’iniziativa promossa a livello nazionale dalla CIA-Agricoltori Italiani per avviare in tutto il Paese una fase di riflessione e di lavoro per la definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale e di sviluppo del territorio nazionale al cui interno l’agricoltura, in sinergia con le altre risorse socio-economiche dei territori, dovrà̀ svolgere un ruolo da protagonista.

Introdotti dal direttore regionale della CIA Campania Mario Grasso, hanno portato il loro contributo al dibattito Elio Mendillo, consulente Regione Campania Aree Interne; Francesco Todisco, delegato del presidente De Luca per le Aree Interne; Antonio Di Maria, presidente Provincia di Benevento; Raffaele Amore, presidente CIA Benevento; Antonio Campese, presidente Camera di Commercio Benevento; Erasmo Mortaruolo, vicepresidente Commissione Agricoltura Regione Campania; e Pasquale Maglione, componente Commissione agricoltura Camera dei Deputati. In platea con il presidente regionale della CIA Alessandro Mastrocinque anche il direttore provinciale Alfonso Del Basso, i responsabili di CIA Basilicata e CIA Calabria, l’assessore all’Agricoltura del Comune di Benevento Anna Orlando e numerosi amministratori dei Comuni della Provincia di Benevento.

“I distretti rappresentano un’occasione – ha spiegato Elio Mendillo, consulente Regione Campania Aree Interne e amministratore delegato GAL Titerno – che questo territorio non può lasciarsi sfuggire. Come GAL Titerno siamo capofila del comitato promotore costituito a febbraio presso la Camera di Commercio e stiamo operando per avviare quel processo che ci permetterà di ottenere il riconoscimento come distretto agroalimentare di qualità che vede sicuramente il vino in una posizione centrale, ma anche le zootecnie, l’olio e le altre filiere di qualità di questo territorio saranno fondamentali per innescare processi di sviluppo virtuoso”.

“Credo che i distretti rurali ed i distretti del cibo siano degli strumenti – queste le parole di Francesco Todisco, delegato del presidente De Luca per le Aree Interne –,che mettono insieme enti pubblici ed entità private, fondamentali per il rilancio economico, civile, culturale e sociale delle aree interne. Faccio i complimenti alla CIA per le capacità organizzative messe in campo per un’iniziativa che mette al centro un argomento fondamentale”.

“C’è bisogno – l’appello del presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria – di costruire una strategia condivisa perché senza non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo dire ai nostri giovani che vogliono rimanere in questo territorio qual è e quale sarà il futuro del Sannio perché una cosa è certa, anche in queste aree c’è un futuro”.

“I distretti – ha sottolineato Antonio Campese, presidente Camera di Commercio Benevento – vanno adesso riempiti di contenuti ed infrastrutturati. C’è stato un passo avanti per quanto riguarda la qualità dei nostri prodotti e per quanto riguarda l’offerta di questo territorio e questo segnale lo si coglie anche nelle dinamiche di bilancio camerale con il vino soprattutto che dà grandi riscontri sull’export. C’è poi l’olio che può dare di più, c’è una offerta agroalimentare notevole e c’è un sistema turismo che va messo a punto e che è ancora carente”.

“Complimenti alla CIA che sta facendo un ottimo lavoro sul nostro territorio – ha commentato Anna Orlando, assessore all’Agricoltura del Comune di Benevento –. Per contrastare lo spopolamento partiamo dai giovani, diamogli spazio, lavoriamo sull’agricoltura a chilometro zero e sull’artigianato perché il Sannio è un territorio che ha risorse eccellenti”.

“Tre giorni assolutamente importanti e straordinari sponsorizzati dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, un’iniziativa che coinvolge qui a Benevento – ha detto il vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Erasmo Mortaruolo a proposito dell’iniziativa Il Paese che Vogliamo – tutta la filiera agricola meridionale in un momento particolare in cui stiamo celebrando l’anno del riconoscimento europeo della Falanghina. Io registro da qualche tempo, forse come non avveniva da un po’, una fortissima sinergia tra istituzioni e mondo privato, è chiaro che questi pochi giorni che ci separano anche dal 2020 saranno decisivi per tutte le iniziative che dobbiamo mettere in piedi e che saranno il contributo importante e decisivo che il Sannio dovrà dare sulla prossima programmazione. Se questa è una Provincia che si muove sulla sostenibilità, io credo che sia giusto che avanziamo come proposta che tutto quello che sarà giovani ed agricoltura dovrà essere per forza di cosa accoppiata ad una agricoltura di precisione, alcuni paletti dobbiamo assolutamente metterli. Dall’altro lato, se immaginiamo una pianificazione che si prenda cura del territorio, credo che oggi le aziende agricole non vanno soltanto disciplinate ma vanno assolutamente aiutate”.

“Le aree interne – ha ricordato l’onorevole Pasquale Maglione – non stanno vivendo un momento facile, soprattutto qui in Campania, però penso che opportunità come quelle offerte dai distretti del cibo e dai distretti rurali siano importanti perché vanno verso la direzione della cooperazione e dell’integrazione tra le varie forze che vivono il tessuto sociale ed economico di questi territori. E’ chiaro che pensare che ognuno possa andare avanti per conto suo all’interno di un mercato globale diventa difficile, se però si comincia a fare sintesi, anche attraverso questi nuovi strumenti, integrando le forze del territorio, ecco che questa è l’unica arma per superare questo momento storico”.