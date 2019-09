La Città Europea del Vino 2019 con i suoi borghi ed i suoi produttori protagonista nella seconda giornata di “Il Paese che Vogliamo. Sud Baciato dalla Bellezza”, l’iniziativa voluta a livello nazionale da CIA-Agricoltori Italiani per avviare in tutto il Paese una fase di riflessione e di lavoro per la definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale e di sviluppo del territorio nazionale al cui interno l’agricoltura, in sinergia con le altre risorse socio-economiche dei territori, dovrà̀ svolgere un ruolo da protagonista.

Due erano le iniziative in programma oggi. La prima, dedicata ad i produttori vitivinicoli delle aree del Taburno e del Titerno che hanno avuto l’opportunità di incontrare undici importatori stranieri che operano sui mercati di Stati Uniti, Brasile, Cina, Sud Est Asiatico e Nord Europa nel corso di due diversi momenti: un primo in programma al mattino a Torrecuso, a Palazzo Cito Caracciolo, ed un secondo, al pomeriggio aGuardia Sanframondi, presso l’enoteca del castello.

Seconda iniziativa dedicata invece ai cinque comuni della Città Europea del Vino 2019 con un press tour che ha portato i giornalisti di dieci diverse testate nazionali in visita nel Sannio. Un viaggio nei borghi di Sannio Falanghina partito da Torrecuso, con la visita guidata al centro storico. Poi, tappa a Solopaca dove i giornalisti sono stati ospitati dalla Cantina Sociale con la visita all’impianto produttivo ed alla bottaia e quindi la degustazione guidata. A Guardia Sanframondi i giornalisti sono stati accolti prima presso la sede de “La Guardiense”, e poi hanno visitato il castello ed il centro storico accompagnati dal sindaco Floriano Panza e dall’assessore Morena Di Lonardo. A Castelvenere invece è stato l’assessore Pasquale Carlo a guidare la stampa nazionale alla scoperta della parte antica e delle cantine tufacee.

Ultima tappa quella di Sant’Agata de’ Goti dove i giornalisti accolti a Palazzo San Francesco dal sindaco Giovannina Piccoli, dal presidente del consiglio comunale Paolo Della Peruta, dall’assessore Giannetta Fusco e dai consiglieri comunali Carmine Valentino ed Angelo Lignelli hanno poi visitato il borgo antico e la mostra archeological experience “Il primo enigma” allestita all’interno della chiesa di San Francesco.

IL PROGRAMMA

La giornata conclusiva della manifestazione con l’avvio alle ore 10.00 dei tavoli tematici dedicati ai cinque asset Infrastrutture, Governo del territorio, Filiere a vocazione territoriale, Sistemi di gestione della fauna selvatica, Enti locali e politiche europee. Alle 14.00 la riunione dei coordinatori dei tavoli tematici chiamati ad elaborare un documento di sintesi che verrà poi presentato alle 19.00 nel corso della tavola conclusiva che vedrà la partecipazione di Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Mario Oliverio, presidente Regione Calabria; Francesco Fanelli, vicepresidente e assessore alle Politiche Agricole e Forestali Regione Basilicata; Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Andrea Cozzolino, Parlamentare Europeo; Andrea Ferraro, giornalista de’ Il Mattino e Dino Scanavino, presidente nazionale CIA-Agricoltori Italiani.