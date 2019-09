Iannace: “Il Teatro Romano ritrovato”

In queste sere ho avuto l’opportunità di assistere alla diverse rappresentazioni messe in scena nella splendida cornice del teatro romano di Benevento. Ho apprezzato il lavoro profuso dall’amico e direttore del sito Ferdinando Creta e con l’impegno del Presidente delle Regione Campania De Luca, è stata concretizzata l’idea di portare la lirica a Benevento. Cosi finalmente il teatro romano è diventato il centro culturale della città e della provincia. in Europa esistono oltre mille i teatri antichi conosciuti, ma solo poche città hanno la possibilità di avere un teatro ricostruito da utilizzare per spettacoli ed eventi.

La storia del teatro romano di Benevento è singolare. Costruito tra il primo e secondo secolo dopo Cristo. Fu danneggiato dal terremoto nel quarto secolo. Le invasioni barbariche successive lo portarono all’oblio, le alluvioni dei fiumi Sabato e Calore fecero in modo che una parte del teatro fosse coperto con arenarie. Nel medioevo nella cavea furono costruite abitazioni. Esistono foto di epoca e dipinti in cui è rappresentata questa fase storica. A fine dell’800, l’arch. Meomartini eseguì i primi rilevi geometrici e redasse la prima pianta del teatro. Ai primi anni del ‘900 grazie all’impegno di Alfredo Zazo si cominciò a riscoprire il teatro, e successivamente le abitazioni all’interno della cavea furono abbattute, e il teatro fu restituito alla città, nella bellezza in cui lo ammiriamo,. negli anni ’50 dopo circa due millenni di oblio,

Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni per valorizzare il teatro con visite guidate e la possibilità di vedere ricostruzioni virtuali del teatro in epoca imperiale, sarà allestita una mostra che ne ripercorre le diverse fasi storiche.

Con queste attività il teatro torna a rivivere ed essere anima culturale e motore dello sviluppo locale grazie all’entusiasmo del suo direttore Ferdinando Creta e del personale che lavora con grande sacrificio e professionalità consentendo la fruizione del sito.

Carlo Iannace

Consigliere regionale della Campania