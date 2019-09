Bandi PSR: Due nuovi appuntamenti a S.Giorgio del Sannio e Torrecuso

Martedì 10 a San Giorgio del Sannio e mercoledì 11 a Torrecuso, alle ore 18.30, due nuovi incontri di presentazione della Strategia di Sviluppo Locale “T.E.R.RA.” dell’ATI Gal Taburno – Gal Area Fortore. Il convegno di San Giorgio del Sannio si terrà presso la sala “Cilindro Nero” in via Mario Lanzotti, mentre il secondo incontro con il territorio è previsto a Torrecuso, presso la Sala delle Nicchie di Palazzo “Caracciolo Cito”.

Ad apertura dei lavori ci saranno rispettivamente il sindaco di S.Giorgio del Sannio, Mario Pepe ed il coordinatore STS “Colline Beneventane” Giuseppe Soricelli, per quanto riguarda il convegno del 10 settembre, mentre per l’appuntamento di Torrecuso aprirà il tavolo il sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella. Ai due incontri con il territorio interverranno: il presidente Gal Taburno Raffaele Amore, il direttore CIA Benevento Alfonso Del Basso, il vice presidente nazionale “Coldiretti” Gennarino Masiello, il vice presidente CNA “Campania Nord” Antonio Catalano, il coordinatore “ATI GAL Taburno-Gal Area Fortore” Costantino Caturano ed il vice presidente VIII Commissione Agricoltura “Regione Campania” Erasmo Mortaruolo. Le prospettive concrete di sviluppo per i territori interessati e precisamente per il Taburno, le colline beneventane ed il Fortore, saranno al centro dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di associazioni di categoria, sindaci, tecnici ed aziende agricole. Le attività del Gal Taburno di presentazione dei bandi PSR hanno già interessato i comuni di San Bartolomeo in Galdo, Paduli e San Marco dei Cavoti.