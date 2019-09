Scuola: assessore veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico

Belluno, 11 set. (AdnKronos) – L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del Veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della scuola edile di Sedico (Belluno). “Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazione professionale altamente qualificato qual è la scuola di Sedico per l’avvio del nuovo anno – dichiara l’assessore – per confermare l’attenzione della Regione Veneto verso un sistema educativo unitario, costituito da percorsi di istruzione e formazione professionale, con pari dignità. Valorizzare la formazione professionale e portare sempre più la scuola nel mondo del lavoro è una scelta peculiare della nostra regione, che vorremmo poter rafforzare anche nell’auspicata prospettiva dell’autonomia differenziata”.

“La Regione Veneto, inoltre, ha riservato grande attenzione al settore dell’edilizia e della formazione dei professionisti del settore costruzioni e manutenzioni – aggiunge l’assessore che ha ricordato a Sedico il recente protocollo siglato quest’anno con i centri di formazione professionale per maestranze edili – perché il settore dell’edilizia e delle costruzioni rappresenta il termometro dell’economia di una nazione”.

“La scuola edile di Sedico ha superato quest’anno i cento iscritti e conferma quindi – sottolinea l’assessore – l’attrattività della proposta formativa, in linea con i segnali di ripresa dell’intero settore delle costruzioni, e le buone chances di inserimento professionale degli iscritti: il 90 per cento dei diplomati negli ultimi due anni ha subito ottenuto un contratto di lavoro”.