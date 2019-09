3METEO: arriva L’ESTATE SETTEMBRINA, farà CALDO con TEMPERATURE superiori ai 30°C. qui tutti i dettagli.

Alta pressione delle Azzorre alla riscossa garantirà tempo soleggiato e caldo con temperature anomale per settembre.

Situazione: L’Arrivo dell’ex uragano Dorian sul comparto atlantico settentrionale ha contribuito a complicare l’evoluzione meteo favorendo l’attuale circolazione depressionaria nei pressi delle Baleari e nel contempo aiutando l’anticiclone delle Azzorre a spostarsi verso levante. Nel corso dei prossimi giorni il flusso perturbato nord atlantico resterà relegato alle alte latitudini e sarà molto serrato mentre più a sud, orientativamente dalla Scozia in giù il tempo sarà stabile e anche piuttosto caldo considerando che siamo quasi a metà settembre. Tutto a vantaggio delle medie e basse latitudini Italia compresa che vivranno alcuni giorni di quella che è nota ai molti come Estate Settembrina. Un periodo caratterizzato da bel tempo e temperature al di sopra delle medie stagionali, fino a 5-7°C in più sui valori massimi che potranno sforare anche la soglia dei 32-33°C su alcune zone di pianura. In compenso a differenza dei mesi di Luglio e di Agosto avremo valori minimi abbastanza freschi. Nessuna controindicazione quindi a parte l’assenza delle precipitazioni che su diverse zone del Sud peninsulare si fanno ancora attendere.

Meteo giovedì: Nord: bella giornata di sole dal sapore estivo con pochi e innocui annuvolamenti diurni sulle Alpi orientali. Centro: splende il sole su tutti i settori con qualche foschia mattutina nelle vallate intere. Nelle ore centrali qualche annuvolamento innocuo sui rilievi sardi e abruzzesi. Sud residua instabilità su Puglia, Basilicata e alta Calabria ionica con piovaschi in esaurimento. Bel tempo su Sicilia e resto delle regioni. Temperature in aumento, massime fino a 28°C in Valpadana, 32°C nelle zone interne di Toscana e Lazio, fino a 28°C anche al Sud e sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati settentrionali mari mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi gli altri.

Meteo venerdì: Nord: ancora una bella giornata di sole dal sapore estivo con scarsi annuvolamenti pomeridiani sui settori alpini e prealpini. Centro: si rinnovano condizioni di bel tempo su tutte le regioni con clima estivo. Sud: bella giornata di sole su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in ulteriore aumento. Massime fino a 28-29°C in Valpadana, punte di 33°C al Centro sulle interne di Toscana e Lazio, fino a 28-29°C anche al Sud. Venti ancora moderati settentrionali sullo Ionio e sul medio Adriatico, deboli altrove. Mari mossi i bacini meridionali, poco mossi gli altri.