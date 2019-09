NIGERIANO ARRESTATO PER ATTI OSCENI, TWEET DI MELONI ‘TOLLERANZA ZERO’

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, twitta sul caso di cronaca che ha scosso ieri pomeriggio la comunità di Bonea dove un 24enne nigeriano è stato arrestato dai

carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. Per il ragazzo la Meloni chiede “tolleranza zero”. “In provincia di Benevento – scrive Meloni – un nigeriano si denuda in strada, molesta una donna e poi aggredisce i carabinieri che lo portano in casera. Per questo balordo

tolleranza zero: subito una condanna esemplare da scontare a casa sua”.

GIRAVA PER STRADA MEZZO NUDO, NIGERIANO ARRESTATO PER ATTI OSCENI

AdnKronos