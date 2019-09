AL VIA VENERDI’ A TELESE TERME IL WORKSHOP SULLA COMUNICAZIONE POLITICA

Si terrà a Telese Terme, nella location della Sala Goccioloni del Parco Termale, il workshop in comunicazione politica organizzato dall’agenzia di comunicazione Arcadia nell’ambito dell’ottava edizione del Piccolo Festival della Politica. Il workshop della durata di tre giorni ed in programma dal 27 al 29 vedrà la partecipazione di professionisti del marketing politico elettorale, docenti universitari e giornalisti ed è destinato a chi vuole candidarsi alle prossime elezioni e vuole capire come muovere i primi passi, ad amministratori in carica per capire come migliorare il rapporto con il proprio elettorato e come comunicare con i cittadini, ai professionisti dell’informazione, ad appassionati della politica e della comunicazione politica.

Anche quest’anno il workshop sarà gratuito e per iscriversi basta compilare il form on line sul sito 2019.piccolofestivaldellapolitica.it/.

Nella tre giorni del percorso formativo si parlerà di posizionamento e campagna elettorale, ufficio stampa, coerenza grafica e comunicazione social. Si partirà dalle basi della comunicazione politica e quindi dal posizionamento e su cosa significa, come si struttura, come si elabora e si rafforza, come si possono sfruttare i punti di forza e quelli di debolezza del candidato e degli avversari. Si affronteranno quindi i temi della comunicazione a mezzo social e del ruolo dell’ufficio stampa: organizzazione, relazioni, contenuti. Da come si scrive un comunicato stampa a come ci si prepara a un incontro televisivo. Ed ancora, si parlerà dell’importanza della grafica e di un buon copy con approfondimenti su font tipografici, foto candidati, impaginati offline e strategie social. E poi i case study ed i confronti con i professionisti del settore con focus sulla comunicazione politica di Vincenzo De Luca, sul posizionamento della Lega di Salvini e sulle elezioni regionali del 2015 in Campania.

Questi i panel del workshop

Venerdì 27 dalle 9.30 alle 10.30 IL POSIZIONAMENTO ELETTORALE: SFRUTTARE O RIBALTARE LE EURISTICHE a cura diAngelo Montella – campaign manager in Arcadia;

Venerdì 27 dalle 10.45 alle 11.45 IL POSIZIONAMENTO ALLA “DE LUCA” STORIA E PROSPETTIVA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA DI VINCENZO DE LUCA a cura di Domenico Giordano – spin doctor in Arcadia

Venerdì 27 dalle 12.00 alle 13.00 LA LEGA DI SALVINI IN CAMPANIA. EVOLUZIONE ELETTORALE DEI NUOVI LEGHISTI IN CAMPANIA a cura di Salvatore Esposito, tutor accademico Laboratorio Marketing Politico Elettorale presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno, e Domenico Giordano, spin doctor in Arcadia;

Sabato 28 dalle 9.30 alle 10.30 L’UFFICIO STAMPA NEL 2019 a cura di Gianluca Brignola – giornalista de “Il Mattino” e SMM di BeSocial

Sabato 28 dalle 10.45 alle 11.45 DAI VOLANTINI AI SOCIAL: L’IMPORTANZA DELLA PULIZIA GRAFICA E DEL COPY INCISIVO a cura diLinda Granata, art director e designer in Arcadia, e Pasquale Marzocchella, social media manager in Arcadia

Sabato 28 dalle 12.00 alle 12.45 LA RICERCA PER IL MARKETING POLITICO IL CASO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 2015 a cura diGabriele Dandolo – consulente strategico nell’ambito della ricerca qualitativa e della comunicazione elettorale con esperienza decennale in pianificazione e gestione di campagne elettorali

Domenica 29 dalle 10.00 alle 11.00 DISINTERMEDIAZIONE E CRISI DELLA RAPPRESENTANZA a cura di Cristopher Cepernich, Docente di Sociologia della Comunicazione – UniTO, e Andrea Camorrino, di Proforma.

L’appuntamento è per il 27, 28 e 29 a Telese Terme. Programma e news sul sito https://2019.piccolofestivaldellapolitica.it/ e sul canale Telegram https://t.me/piccolofestivaldellapolitica.