FORZA ITALIA, ‘A QUANDO I RISTORI ALLUVIONE PER IMPRESE?’

“La nostra è una domanda semplice e diretta: vogliamo venire a conoscenza delle motivazioni che ad oggi hanno impedito alla Regione Campania di rimborsare le aziende dei danni subiti a causa dell’alluvione di Benevento del 2015. E vogliamo comprendere se e quando questo ‘ristoro’ si avrà”. Così il responsabile del dipartimento Industria ed Artigianato in seno al coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, Giovanni Carpinone. “L’Agrisemi Minicozzi – dichiara il dirigente forzista – di cui si è parlato nei giorni scorsi dopo i nuovi danni subiti a causa del recente allagamento avutosi nella zona Asi Benevento, è solo una delle 61 aziende di Benevento e provincia che da quattro anni attendono di essere risarcite e che si sono dovute rimettere in piedi con le loro sole ed uniche forze e risorse. Il Sannio attende complessivi 7,8 milioni di euro di fondi: perché la burocrazia sta impiegando così tanto tempo a soccorrere i nostri imprenditori? I

nostri rappresentanti in Regione dove sono? Stanno seguendo questa vicenda? Stanno sollecitando tempi più rapidi?”.

“Si parla tanto di ‘fare impresa’ nel Sannio – conclude Carpinone -, di incentivare la produzione locale: temiamo, purtroppo, che si tratti solo di slogan dal momento che, quando servirebbe in modo forte l’azione della politica, essa si dissolve. Invitiamo chi rappresenta il Sannio in Regione Campania a battere i pugni sul tavolo ed a far valere, per una volta, i diritti di questo territorio”.