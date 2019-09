“Leggo di una mia adesione politica che non ho fatto. Faccio il sindaco e basta. Certo, non è un inedito che io abbia chiesto che per la Regione Campania si facciano le primarie. Le faranno? Non so. Solo allora dirò la mia”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, smentisce con un post su facebook l’adesione a Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

adnkronos