Debutto casalingo in campionato per l’Accademia Volley

Si avvicina l’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica per l’Accademia Volley.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati resi noti dalla Fipav Campania i calendari provvisori dei campionati di serie c e d maschile e femminile: debutto casalingo alla prima giornata per la squadra giallorossa che sabato 19 Ottobre esordirà a Benevento contro l’Ottavima Napoli.

La prima trasferta, sette giorni dopo, sarà invece a Salerno contro la Todis CS Pastena, per poi far ritorno a Benevento nella terza giornata contro il Montoro, derby del raggruppamento Irpiniasannio. Il primo big match, stando ai pronostici degli addetti ai lavori, è in programma alla sesta giornata, quando l’Accademia andrà a far visita alla Volley Project Pontecagnano, una delle favorite alla promozione, il secondo nell’ultima gara dell’anno il 21 Dicembre ad Aversa contro la Volalto 2.0 Caserta. Chiusura del girone dii andata, dopo la sosta natalizia, l’11 gennaio 2020 a Volla.

Alcune curiosità: non sono previsti derby beneventani, vista l’assenza di squadre cittadine nel girone c, e campionato più breve del solito: solo 22 e non 26, come di consueto, le gare previste per una regular season che si concluderà già a fine marzo, esattamente il giorno 28. Grande risalto quindi alla fase successiva, quella dei play off, che scatterà immediatamente tra le prime otto formazioni in classifica dei due gironi e che, a partire dagli ottavi di finale, decreterà le due promozioni finali.



Contestualmente, sempre ieri, il Comitato Regionale ha varato anche i calendari definitivi di Coppa Campania: confermate le prime due giornate tra ASD Primavera e DP Noleggi SG Volley (il 03/10/2019 alle ore 21.00) e tra DP Noleggi SG Volley e Accademia Volley (il 05/10/2019 alle ore 19.00), mentre la terza e ultima gara del Girone D tra Accademia Volley e ASD Primavera si disputerà alla Palestra Rampone di Benevento sabato 12 Ottobre alle ore 18.00.