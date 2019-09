LA PEDALATA CULTURALE ‘MILANO-MATERA’ FA TAPPA A PIETRELCINA

Sarà Pietrelcina l’unica tappa in Campania della ‘Milano-Matera – Sulle tracce di Leonardo verso la Capitale Europea della Cultura’, la corsa dei ‘pedalatori di storia e

cultura’. I ciclisti, in tutto un centinaio (tra cui politici e imprenditori), giungeranno nella terra natale di San Pio domani nel primo pomeriggio. Ad accoglierli ci sarà il sindaco Domenico Masone. “Siamo onorati – ha dichiarato Masone – di ospitare questo evento

perché ci gratifica: il nostro comune è stato individuato e scelto non solo come luogo di spiritualità ma anche di laicità”. “Ospitare domani tanti personaggi del mondo della cultura – conclude – non farà altro che allargare quelli che sono i confini culturali di Pietrelcina”.

Adnkronos