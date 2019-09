PUGLIANELLO, IL COMUNE TENDE LA MANO AI MOROSI PER EVITARE AZIONI COATTIVE: PRONTE DILAZIONI E AGEVOLAZIONI

L’Amministrazione comunale di Puglianello ha varato in via eccezionale una manovra di rientro per i cittadini morosi, al fine di scongiurare l’ipotesi di contenziosi ed azioni legali imposti dalla legge in caso di reiterazione nel mancato pagamento dei tributi. Sono state prese in considerazione tutte le posizioni debitorie pregresse, ed è stata offerta la possibilità a chiunque non sia in regola con i pagamenti, di rateizzare comodamente, in più rate e più anni, la cifra dovuta a saldo. I cittadini potranno sottoscrivere un accordo bonario con l’Ente comune che preveda la dilazione del debito con una spalmatura personalizzata e rapportata alle esigenze di ciascuna famiglia in base al reddito. Una forma di agevolazione ideata e voluta dal Sindaco Francesco Maria Rubano e dall’Amministrazione in carica proprio per evitare il recupero crediti coattivo cui la legge obbliga il governo locale nel caso perdurasse la condizione di morosità e addirittura il ricorso a forme coercitive di pignoramento su beni mobili e immobili. Negli anni scorsi sono stati accumulati tributi non pagati in numero considerevole, a scapito delle casse comunali. Da riscontri effettuati risulta infatti che il 40% dei cittadini non è in regola con il pagamento delle tasse. Una situazione che impedisce all’ente di poter contare sulla necessaria serenità finanziaria, condizione fondamentale per abbassare ulteriormente le aliquote dei tributi in un immediato futuro. Il danno in tal caso è perpetrato anche alla restante parte dei cittadini, ovvero quel al 60% in regola con i pagamenti. L’obiettivo finale è quello di garantire un sistema fiscale virtuoso che si fondi su una tassazione contenuta, una politica che già da mesi l’Amministrazione Rubano sta portando avanti: l’azzeramento dei crediti diventa indispensabile per far durare nel tempo la riduzione dei singoli tributi. “Con questa iniziativa – spiega il sindaco Francesco Maria Rubano – intendiamo andare incontro ai cittadini morosi senza vessarli ma facendogli capire che noi siamo dalla loro parte, che la manovra è un atto di attenzione verso di loro, perché sappiamo che molti sono in seria difficoltà finanziaria e che per altrettanti ci sono motivazioni valide se sono rimasti indietro con i pagamenti. Siamo vicini a chi si ritrova in tale condizione non per sua volontà, ma per la crisi in cui versano le famiglie meno abbienti e molti comparti produttivi. Ed è per questo che, onde evitare il ricorso a società esterne di riscossione pronte ad aggredire i contribuenti (pratica molto in voga presso talune Amministrazioni Pubbliche) abbiamo previsto l’opportunità di rateizzare: gli uffici competenti del Comune elaboreranno un comodo e morbido piano di rientro per ciascun moroso. Invito – conclude il Sindaco Rubano – i cittadini interessati a cogliere questa straordinaria opportunità; in caso contrario, la legge obbligherà l’ente ad attuare procedimenti di recupero dei crediti in maniera, purtroppo, aggressiva, senza lasciare spazio a mediazioni o ad agevolazioni di qualsivoglia natura all’Amministrazione Comunale così come sta avvenendo in questa circostanza”. I cittadini con spettanze da saldare verranno invitati, attraverso una missiva scritta di suo pugno dal sindaco (all’interno della quale vengono spiegati termini, ragioni e modalità di adesione al piano di rientro) a recarsi, se interessati a fruire dell’agevolazione, presso gli uffici comunali il mercoledì dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00.