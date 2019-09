Tappa a Ravenna per Enel Energia Tour

Ravenna, 26 set. (AdnKronos) – E’ ravennate la nuova tappa dell’Enel Energia Tour, un lungo itinerario di cinquanta tappe nel Belpaese alla scoperta delle eccellenze territoriali. La piazza Kennedy, nel pieno centro della città romagnola, vede nel pomeriggio un evento per bambini come Pompieropoli, tradizioni musicali a cura della scuola di ballo Malpassi e improvvisazione teatrale con l’associazione 05QuartoAtto oltre che assaggi e dimostrazioni sul simbolo romagnolo per eccellenza: la piadina.

Un esempio della vicinanza e della attenzione di Enel Energia nei confronti dei territori in cui è presente e radicata. Nadia Servino, responsabile Indirect Stores Emilia Romagna Marche Enel Energia, ha dichiarato: “Enel Energia è vicina ai propri clienti ormai da qualche anno attraverso i canali commerciali e in particolare attraverso la propria rete di negozi. Siamo vicini in modo molto capillare in quanto abbiamo circa mille negozi in tutta Italia. L’Enel Energia Tour è una ulteriore occasione di contatto e vicinanza che sottolinea e celebra la eccellenza delle piazze che ci ospitano. In particolare oggi a Ravenna celebriamo la piadina romagnola, quindi abbiamo invitato tutti in piazza Kennedy a mangiare la piadina con noi e lo stesso avverrà, venerdì 27, nel negozio di via Montegrappa”.