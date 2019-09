Trofeo Coni kinder+ sport 2019

La compagine giallorossa, dopo aver conquistato nello scorso mese il titolo regionale, rappresenterà la Campania alle finali nazionali che si svolgeranno in Calabria dal 26 al 29 settembre.

Motivo di grande orgoglio da parte del presidente Carlo La Pec cerella e per i suoi giovani atleti e atlete, che per la seconda volta consecutiva parteciperanno a questa importante manifestazione giovanile, dove ci sarà la presenza di ben 34 Federazioni sportive Nazionali che con oltre 3000 atleti si sfideranno in tantissime discipline , insomma una sorta di mini Olimpiade italiana.

La squadra guidata da coach Danilo Schipani è stata inserita nel girone C, dove affronterà squadre di tutto rispetto come la Sardegna e l’ Emilia Romagna ma soprattutto, i vincitori della passata stagione, gli abruzzesi del Teramo.

Nel primo turno sarà proprio la squadra sannita, la prima a scendere in campo; ecco il programma del girone di qualificazione:

Venerdì

Gara 1: h. 09,00 – Emilia Romagna vs Campania

Gara2: h. 10,00 – Abruzzo vs Sardegna

Gara3: h. 11,00 – Campania vs Sardegna

Gara4: h. 12,00 – Abruzzo vs Emilia Romagna

Gara5: h. 14,00 – Campania vs Abruzzo

Gara6: h. 15,00 – Sardegna vs Emilia Romagna

Ecco i nomi dei componenti della squadra giallorossa presente in terra calabrese:

Atleti/atlete:

Giada Del Prete, Pedicini Ileana, Schipani Laura, La Terza Martina, Kurochkin Elisa Pia, De Luca Francesca, Franzese Martina, D’alessio Kristian, Suero Luigi Maria, Botticella Antonio, Scarlato Giulia.

Allenatore: Danilo Schipani

Dirigente: Annarita La Peccerella