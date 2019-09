BENEVENTO/AUTISMO. AL VIA IL “WORK BASED LEARNING”. LA SODDISFAZIONE DE “IL TULIPANO BIANCO”

Venerdì mattina, nella Sala della Giunta del Comune di Benevento, Palazzo Mosti, è stato presentato il Progetto dal titolo “Work Based Learning (WBL) experiences per il superamento degli ostacoli che impediscono l’inserimento dei soggetti autistici, o affetti da altre disabilità intellettive, nella vita lavorativa e nei contesti sociali”. Il Progetto è nato dalla collaborazione di ANGSA Campania con la Confeuro Labor di Benevento, con il patrocinio del Comune di Benevento, Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Azienda Sanitaria Locale BN1. WBL è stato promosso dall’associazione di promozione sociale “Il Tulipano Bianco”, che ha messo a disposizione i fondi raccolti grazie alle sottoscrizioni del 5 per mille per progetti di utilità sociale, garantendone un efficace e trasparente utilizzo.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, il presidente de “Il Tulipano Bianco”, Francesco Giordani, la presidente di Angsa Campania, Claudia Nicchiniello, e la vice Ivana Guzzo. Ha sottolineato il presidente Giordani: “E’ un vero piacere e un grande onore essere qui insieme a questa splendida comunità e a queste autorevoli istituzioni. Mi preme ringraziare innanzitutto il sindaco di Benevento e tutta l’amministrazione comunale per ospitarci nella sala delle Giunte del Comune, nonché l’ANGSA Campania e la Confeuro Labor di Benevento, dalla cui collaborazione e dal cui impegno è nato il Progetto dal titolo Work Based Learning (WBL)”.

Un progetto molto apprezzato dalla associazione “Il Tulipano Bianco”, che si è subito “messa in moto per la realizzazione di questo percorso davvero importante dal punto di vista sociale e collettivo. Un progetto ambizioso, innovativo, che ha come obiettivo prioritario – ha continuato Giordani – il superamento degli ostacoli che arrestano l’inserimento dei soggetti autistici, o affetti da altre disabilità intellettive, nella vita professionale e nei contesti sociali. Un obiettivo non facile, a dire il vero, ma possibile grazie alla sinergia istituzionale e associativa, in cui crede anche il Comune di Benevento che ha voluto donare il patrocinio: per noi un orgoglio e uno stimolo ulteriore ad aiutare il prossimo.