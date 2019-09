PFP2019. A TELESE TERME PARAGONE, DE CRISTOFARO, MONTARULI, MAGLIONE E NUGNES

L’amministrazione degli enti locali e i grandi temi al centro dell’agenda del governo nazionale per la prima giornata del «Piccolo festival della politica», al via nel pomeriggio di da Telese Terme (Parco delle Terme), promosso nella sua ottava edizione dall’agenzia di comunicazione Arcadia.

«Affrontare il problema delle aree interne non si fa con gli ordini del giorno ma organizzando la convenienza di chi si muove da una parte all’altra». Le parole del sindaco di Nusco Ciriaco De Mita, in un confronto tra generazioni, posizioni e latitudini divergenti, guidato da Francesca Martelli, tra il primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, la fascia tricolore più giovane d’ItaliaDiego Giusti, da Bore in provincia di Parma, la deputata in quota 5 stelleAngela Raffa e il consigliere regionale Mino Mortaruolo.

Politica di prossimità che ha aperto anche il secondo dibattito di giornata, moderato dal Lorenzo Maria Falco, che ha visto la partecipazione di Arturo Scotto di Articolo 1, del già Governatore regionale della Campania Stefano Caldoro, del deputato pentastellato Pasquale Maglione, del vice segretario Democrat Andrea Orlando e del Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

La riforma della giustizia, la lotta all’evasione fiscale, il futuro dell’esecutivo «Giallo-Rosso» tra «Coalizioni Arcobaleno», i 2 «Mattei», scorie, storie e prospettive di una crisi agostana. Argomenti ritornati poi nell’intervista condotta da Angelo Vaccariello e Cristiano Vella al senatore Matteo Richetti.

Questo pomeriggio, dopo l’appuntamento con il workshop di questa pattina dedicato al corretto posizionamento elettorale e agli strumenti comunicativi per massimizzare i risultati della strategia in campo che ha visto gli interventi di Gianluca Brignola, Linda Granata, Pasquale Marzocchella e Gabriele Dandolo, l’agenda proseguirà alle 17.00 con la presentazione de «La vita a rate» di Gianluigi Paragone con Pierluigi Melillo.

Alle 18.30 poi, gli interventi, moderati da Andrea Camorrino di «Proforma» e del professor Cristopher Cepernich, del sottosegretario alla pubblica istruzione Peppe De Cristofaro, del Sindaco di Bari nonché presidente dell’associazione nazionale dei comuni italiani Antonio Decaro, di Massimo Fiorio, dei deputati Augusta Montaruli e Pasquale Maglione, della senatricePaola Nugnes.