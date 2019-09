Sicilia: è morta Mariarita Sgarlata, ex assessore ai Beni culturali

Palermo, 28 set. (AdnKronos) – E’ morta all’età di 57 anni, all’ospedale San Raffaele di Milan, dopo aver combattuto contro un male che non le ha lasciato scampo, Mariarita Sgarlata, ex assessore ai Beni culturali della giunta Crocetta, docente universitaria e consigliere delegato dell’Istituto nazionale del Dramma antico.

“Il presidente Francesco Italia, il sovrintendente Antonio Calbi, il consiglio di amministrazione e tutti i lavoratori della Fondazione Inda sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Mariarita Sgarlata – si legge in una nota della Fondazione – Archeologa, docente di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Catania, studiosa impeccabile, Mariarita Sgarlata, nel ruolo di consigliere delegato, con forza, coraggio e grandissima energia ha guidato l’Inda, insieme al sovrintendente e a tutto il cda , in una stagione indimenticabile per l’Istituto. In questo momento di grandissimo sconforto, la Fondazione Inda esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari”.

Cordoglio anche dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti. “Perdiamo una donna eccezionale e innamorata della sua terra come pochi – dice – Non c’è stato nulla da fare: un male infame ci ha sottratto per sempre il suo solare sorriso e la sua straordinaria bellezza d’animo”.