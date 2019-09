Domenica 6 ottobre V edizione Telesia Half Marathon e terza edizione della Telesia Pink Race

“Mancano davvero pochissime ore per lo start che ci sarà a Telese Terme, alle ore 9 di 6 ottobre, in viale Europa ma questa quinta edizione della Telesia Half Marathon e la terza edizione della Telesia Pink Race non smettono di regalarci sorprese. Abbiamo infatti già raggiunto già le oltre 3200 iscrizioni tra la mezza maratona e la camminata per la prevenzione. Iscrizioni che provengono da ben 18 Nazioni: Italia, Marocco, Brasile, Gambia, Gran Bretagna, Grecia, Indonesia, Israele, Kenia, Lattonia, Polonia, Portogallo, Romania, Ucraina, Slovacchia, Senegal, Srilanka, e Stati Uniti. A riprova che lo sport è salute, benessere ma anche momento privilegiato per la formazione, l’integrazione, la scoperta di sé stessi e dell’altro. È anche un modo per promuovere il nostro territorio, le eccellenze culturali e agroalimentari insieme a quelle storico – ambientali. Per questo siamo onorati di aver promosso una sinergia tutta particolare con la Regione Campania. Il plauso ricevuto poche ore fa dal Presidente De Luca che si è complimentato per la qualità e lo sforzo organizzativo della Telese Running e di tutti i volontari ma anche di questa sinergia sulla prevenzione con il Gruppo De Vizia – Gepos ci dice che siamo sulla buona strada. Così come ringrazio l’amico Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo e l’Assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani che anche quest’anno sostengono e patrocinano l’evento che hanno voluto che quest’anno la conferenza stampa si tenesse nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, a pochi giorni dall’installazione in luogo simbolo della Regione Campania della fiaccola delle Universiadi per rappresentare i valori della pace e della fratellanza che i giochi universitari hanno trasmesso. E che sono gli stessi che animano i grandi eventi sportivi di Telese Terme”. Così Guido Romano, Assessore allo Sport del Comune di Telese Terme.

“I numeri record di questa edizione – prosegue Romano – sono uno straordinario pungolo per intensificare questa sinergia tra le realtà istituzionali e associative del territorio in un anno nel quale la Campania parla una lingua internazionale con le Universiadi e con il riconoscimento di Sannio Falanghina quale Città Europea del Vino”.

L’assessore Romano ricorda inoltre l’altro grande appuntamento di 6 con la terza edizione della Pink Race promossa in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania e il Gruppo De Vizia Sanità.

“Si tratta della passeggiata rosa di 3 km – spiega l’Assessore allo Sport di Telese Terme – a favore della ricerca sul tumore del seno aperta non solo alle donne ma anche agli uomini. Tutti i dettagli sull’intera manifestazione saranno comunque illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà martedì 1 ottobre, alle ore 11.30, nella Sala Giunta “F. De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia”.